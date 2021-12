Covid, in Calabria 372 nuovi casi e 12 ricoveri in più: i dati del Vibonese

Sono 372 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 6.201 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 6%. Emerge dal bollettino regionale, che registra anche un decesso (nel Reggino) e 216 guariti. Ancora in crescita i ricoveri in area medica (+12), mentre i posti occupati in terapia intensiva sono 2 in meno. [Continua in basso]

I nuovi casi

I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi: Catanzaro 56, Cosenza 60, Crotone 45, Reggio Calabria 162, Vibo Valentia 49.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 740 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 708 in isolamento domiciliare); 11.925 guariti, 170 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 2.428 (89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.331 in isolamento domiciliare); 27.840 guariti, 690 deceduti.

– Crotone: casi attivi 308 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 301 in isolamento domiciliare); 9.013 guariti, 123 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 2.816 (68 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.742 in isolamento domiciliare); 32.054 guariti, 431 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 666 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 656 in isolamento domiciliare); 7.312 guariti, 109 deceduti.