Covid, a Nicotera crescono i contagi: da lunedì attivo drive-in per i tamponi

I casi positivi crescono e a Nicotera si cerca di correre ai ripari, visti anche i ritardi che in questi giorni stanno caratterizzando la risposta dell'Asp di Vibo nella lotta al virus. Mentre ieri i contagi erano una trentina, ad oggi i positivi (al test antigienico) sono 45. Una vera e propria impennata se si considera che il 20 dicembre la stessa azienda sanitaria nella cittadina costiera ne contava solo 5. Il sindaco, Giuseppe Marasco, ha a questo proposito chiesto ed ottenuto l'istituzione di una postazione drive-in proprio a Nicotera.

Dal prossimo lunedì 3 gennaio – informa il Comune con una nota -, tutti i cittadini che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi appartenenti al proprio nucleo familiare (madri, padri e figli) potranno effettuare un tampone molecolare, comunicando al sindaco, via e-mail o via Whatspp, i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale, indicando nella comunicazione stessa i nominativi di tutti i soggetti con cui sono venuti a contatto. Lavoro preliminare che serve all’azienda per accelerare le varie fasi in cui si articola il monitoraggio stesso.

Il test potrà essere effettuato presso una postazione mobile che stazionerà nel piazzale antistante il Liceo Classico. Lo screening sarà effettuato ogni lunedì: di mattina saranno interessati tutti i bambini e i ragazzi fino ai 15 anni di età e di pomeriggio tutta la restante parte della popolazione.

«Ringrazio la dottoressa Bernardi – riferisce Marasco – per questo atto di attenzione verso la città e il suo comprensorio poiché, agendo in stretta sinergia con i sindaci dei comuni vicini, abbiamo ottenuto che lo screening in questione riguardi anche i cittadini di Joppolo e di Limbadi. Colgo infine l’occasione di ribadire ai cittadini di prestare massima attenzione alle nuove regole di contrasto alla pandemia, di sottolineare l’importanza della vaccinazione, soprattutto per chi non avesse ancora fatto il vaccino stesso e l’uso della mascherina Fpp2 anche all’aperto».