Covid, a Pizzoni il sindaco Vincenzo Caruso emana nuove misure restrittive

La decisione dell’amministrazione comunale in via «cautelare e preventiva» al fine di contenere il contagio da coronavirus

«A fronte dell’aumento dei contagi nel nostro piccolo paese, l’amministrazione comunale dispone nuove restrizioni al fine di contenere il contagio». È quanto fa sapere il sindaco di Pizzoni Vincenzo Caruso che nella giornata di oggi ha firmato una nuova ordinanza – con effetto immediato – con al suo interno tutti i nuovi provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.



Queste, dunque, le misure prese in via «cautelare e preventiva» dall’amministrazione comunale di Pizzoni: chiusura della Villa comunale e del parco annesso; sospensione di tutte le cerimonie e feste anche private dove vi siano assembramenti di persone; sospensione delle attività dei centri di aggregazione comprese le manifestazioni religiose svolte negli edifici di culto in presenza; ingresso nelle piccole attività commerciali di una persona per volta; sospensione del mercato settimanale eccetto per i commercianti di prodotti di prima necessità (alimenti e cura della persona); chiusura del cimitero; ingresso agli uffici comunali consentito solo tramite prenotazione.