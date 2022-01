Asp di Vibo, Maria Bernardi pronta a lasciare l’incarico di commissario

La domanda è stata presentata prima della fine dell’anno. Indirizzo: Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria. Mittente: Maria Bernardi, commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, che dunque sarebbe pronta a lasciare l’incarico. L’eventuale trasferimento a Catanzaro è stato spiegato dalla stessa interessata per via della carenza di personale all’interno del Dipartimento tutela della salute diretto attualmente dalla dirigente Iole Fantozzi. E sarebbe stata proprio quest’ultima a sollecitare Maria Bernardi il trasferimento nel capoluogo di regione e, pertanto, a presentare domanda dopo la pubblicazione dell’Avviso da parte del Dipartimento tutela della salute. Della vicenda è stato anche messo al corrente il presidente della Regione Roberto Occhiuto che, in buona sostanza, ha dato il suo benestare.



Se, dunque, a fine gennaio – questo il tempo previsto per esaminare tutte le domande pervenute – il Dipartimento in questione dovesse ancora considerare opportuno il trasferimento di Maria Bernardi, e quest’ultima avrà i requisiti necessari in “regola”, l’Azienda sanitaria provinciale di via Dante Alighieri potrebbe perdere il suo massimo responsabile della sanità vibonese. L’attuale commissario straordinario dell’Asp – come si ricorderà – è stato nominato a gennaio del 2021, dopo che è stata firmata l’intesa tra il presidente facente funzioni della Calabria dell’epoca, Nino Spirlì, e l’allora commissario ad acta della Sanità, Guido Longo, per la nomina dei nuovi commissari delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. Ma quello di Maria Bernardi, alla guida della sanità pubblica vibonese, è stato solo un ritorno, poiché la stessa si era già insediata una prima volta a capo dell’Asp di Vibo Valentia a gennaio del 2013.