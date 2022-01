Covid: troppi contagi a Serra San Bruno, il sindaco proroga la chiusura delle scuole

Sospese le lezioni in presenza fino a sabato 22 gennaio a seguito del forte incremento dei contagi, soprattutto tra i giovani

Il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari con propria ordinanza ha disposto la proroga della sospensione dell’attività scolastica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché la chiusura delle scuole dell’infanzia, per i giorni da lunedì 17.01.2022 e fino a sabato 22.01.2022.

«La decisione – si legge nell’ordinanza – a seguito del forte incremento dei contagi da Covid, soprattutto tra i giovani anche in età scolare.