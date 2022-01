Covid, bimba di 2 anni in Rianimazione a Catanzaro: è grave

di Luana Costa



Versa in gravi condizioni di salute una bambina di soli 2 anni ricoverata in Rianimazione all’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

La bambina, che ha contratto il Covid, è stata trasportata ieri da Crotone nel nosocomio cittadino. Il quadro clinico è apparso ai medici particolarmente compromesso, al momento è intubata e ventilata artificialmente. Si sta valutando il trasferimento in una Rianimazione pediatrica.