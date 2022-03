Covid: centinaia di casi a Pizzo e Nicotera, scuole chiuse a Fabrizia

Scuole chiuse a Fabrizia a causa dei troppi casi di coronavirus fra gli alunni della scuola primaria e secondaria, scuole riaperte a Filogaso dove i positivi sono circa 50. Non si hanno dati precisi sul numero dei contagi in alcuni paesi del Vibonese dove ormai il conto è sfuggito di mano. Sono in ogni caso oltre 400 i positivi a Pizzo e 300 sul territorio comunale di Nicotera. Numeri a tre cifre (oltre 400) anche a Vibo Valentia e frazioni, mentre crescono i casi pure a Tropea dove il coronavirus ha colpito pure il locale ospedale e dove non si hanno tuttavia dati precisi. Quasi cento casi, poi, a Monterosso Calabro, mentre a San Calogero i positivi si attestano a 92. Salgono a 45 i positivi a Rombiolo, mentre si registrano una trentina di casi a Ionadi e 25 a Vallelonga. Casi in aumento pure a Filandari, Vazzano e Capistrano. In totale i positivi a Vibo e provincia sono 13.438. Di questi solo 9 si trovano ricoverati in ospedale in reparto, con zero ricoveri in terapia intensiva, mentre in 13.429 si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 15.341, i deceduti dall’inizio della pandemia sono 156.