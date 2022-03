Covid, a Nicotera non si arrestano i contagi: chiusi gli istituti superiori

Diversi i casi positivi tra gli studenti del liceo classico e dell'industriale. Le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 21

La settimana scorsa era stata la volta di scuola elementare e media, ora a Nicotera a chiudere causa Covid sono gli istituti superiori: il liceo classico Vinci e il tecnico industriale Russo. Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Marasco, che dopo il lievitare dei contagi tra gli studenti ha emanato un’apposita ordinanza. Nei due istituti resterà sospesa la didattica in presenza da domani 16 marzo sino a venerdì 18; considerata poi la festa patronale sabato 19 (San Giuseppe), si rientrerà in classe lunedì 21. [Continua in basso]

Nella cittadina costiera «la situazione epidemiologica continua ad avere proporzioni considerevoli», è scritto nel provvedimento. I casi positivi si aggirerebbero infatti intorno alle 300 unità. Non pochi quelli relativi al mondo della scuola, a proposito del quale vi è da dire inoltre che diversi studenti provengono poi anche dai comuni limitrofi. La sospensione della didattica in presenza, in particolare, si è resa necessaria dopo che – è spiegato nell’ordinanza – «è stata registrata la nota del dirigente scolastico con la quale si porta a conoscenza l’amministrazione di circa 26 casi di positività al Covid-19 tra gli studenti dell’Itis e di circa 15 tra gli studenti del classico».

E ancora: «Risulta che nonostante la “guarigione” dei ragazzi già interessati dalla positività a dicembre, numerose famiglie stanno autodenunciando la positività dei loro figli, chiedendo le lezioni in Dad». Quindi, la decisione di chiudere le scuole e ricorrere per tutti alla Dad al fine di evitare che i casi aumentino e il contagio si propaghi anche agli altri istituti scolastici della cittadina.