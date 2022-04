Aggressione al Pronto soccorso di Vibo, l’affondo del sindaco: «Episodio inqualificabile»

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo esprime «vicinanza» e «solidarietà» alla dottoressa vittima della brutale aggressione alla quale è stata sottoposta durante l’esercizio della propria attività professionale presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. «L’inqualificabile episodio, che non può essere inquadrato in maniera generica – aggiunge il primo cittadino -, ma va analizzato e contestualizzato in considerazione della delicata funzione svolta dal medico nel preciso momento dell’aggressione intento a svolgere un fondamentale servizio di pubblica utilità, mette ancora una volta a nudo la drammatica situazione in cui il personale medico e infermieristico si trova ad operare. E richiama a responsabilità la parte politica e ancora di più quanti, per tipicità di funzione, sono chiamati alla veloce attuazione di quanto necessario all’affermazione di un diritto alla salute che non può più attendere».

