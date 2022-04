Asp di Vibo, stabiliti nuovi luoghi ed orari per le vaccinazioni anti covid

L’Asp di Vibo Valentia ha riorganizzato sia i luoghi che gli orari per la somministrazione delle dosi del vaccino anti-covid. A partire da oggi, chiunque volesse ricevere il vaccino (qualsiasi dose) potrà recarsi a Vibo Valentia, Serra San Bruno o Tropea. Differenti gli orari delle somministrazioni a seconda delle località scelte. A Vibo gli hub vaccinali sono stati allestiti al Palavalentia e seguiranno il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni martedì, il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il sabato dalle ore 10:00 alle ore 17:00.



A Serra San Bruno ed a Tropea, invece, sarà dedicata solo una giornata a settimana per la somministrazione del vaccino. Nello specifico, a Serra ogni venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nel locale consultorio di via Milite Ignoto, mentre a Tropea ogni mercoledì, in ospedale, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.