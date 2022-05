Covid, in Calabria calo dei contagi ma con pochi tamponi: i dati del Vibonese

Sono solo 933 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Calabria, a fronte però di un numero esiguo di tamponi analizzati: 4.961. Il tasso di positività registra un lievissimo calo: 18,81% (ieri 19,30%). Emerge dal bollettino odierno della Regione, che riporta anche 4 decessi (3 a Reggio e 1 a Crotone) e 781 guarigioni. Sul fronte ricoveri: sono due in più in area medica; nessun cambiamento in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi casi sono così distribuiti: 155 a Catanzaro, 268 a Cosenza, 165 a Crotone, 340 a Reggio Calabria, 2 a Vibo Valentia e 3 da fuori regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 7.403 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46.170 (45.887 guariti, 283 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 46.826 (66 in reparto, 3 in terapia intensiva, 46.757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.187 (44.125 guariti, 1062 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.310 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.564 (33.343 guariti, 221 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7.820 (71 in reparto, 2 in terapia intensiva, 7.747 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128.911 (128.151 guariti, 760 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18.238 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.220 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.180 (20.010 guariti, 170 deceduti).