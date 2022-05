Covid: 1.084 i nuovi contagi in Calabria, i dati nel Vibonese

Sono 1.084 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 6.299 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 17,21% (ieri era al 20,09%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 5 decessi (4 a Cosenza e 1 a Crotone) e 2.227 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -5 in reparto, mentre si registra l’aumento di un’unità di Rianimazione.

I casi provincia per provincia

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 263, Cosenza 361, Crotone 136, Reggio Calabria 250, Vibo Valentia 70, altra regione o Stato estero 4.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5.992 (58 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.928 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.818 (51.524 guariti, 294 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 36.020 (65 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.953 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62.024 (60.945 guariti, 1079 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.820 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.804 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.072 (35.846 guariti, 226 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 4.987 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.937 in isolamento domiciliare); casi chiusi 135.449 (134.678 guariti, 771 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 17.167 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.153 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.045 (21.875 guariti, 170 deceduti).

