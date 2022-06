Covid, in Calabria 738 nuovi contagi e 2 morti: i dati del Vibonese

Sono 738 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 3.100 tamponi analizzati e con tasso di positività pari a 23,81% (ieri era 24,85%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 2 decessi (entrambi a Cosenza) e 362 guarigioni. Pe quanto riguarda i ricoveri, ve ne sono 2 in più in area medica. Stabile la situazione nelle terapie intensive. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così suddivisi: 166 Catanzaro, 320 Cosenza, 227 Reggio Calabria, 3 Crotone, 10 Vibo Valentia, 12 altre regioni o Stati esteri.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 3536 (38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 3494 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59816 (59497 guariti, 319 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 22715 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22664 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83928 (82810 guariti, 1118 deceduti).

– Crotone: casi attivi 680 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 673 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41138 (40905 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2726 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2686 in isolamento domiciliare); casi chiusi 144166 (143378 guariti, 788 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 765 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39372 (39199 guariti, 173 deceduti).



L ‘Asp di Vibo Valentia che comunica nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio. L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 10 nuovi casi a domicilio.

