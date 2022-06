Covid, in Calabria 1.288 nuovi contagi e 2 morti: i dati del Vibonese

Il tasso di positività sale al 25,11%. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +1 in area medica e -2 in terapia intensiva

Sono 1.288 i nuovi positivi in Calabria, a fronte di 5.130 i tamponi effettuati e con un tasso di positività che si attesta al 25,11%. Emerge dal bollettino della Regione, che registra anche due morti (uno a Catanzaro e uno a Reggio) e 696 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +1 in area medica e -2 in terapia intensiva.

Questi i dati specifici dei nuovi positivi nelle singole province: 235 Catanzaro, 423 Cosenza, 406 Reggio Calabria, 149 Crotone, 55 Vibo Valentia, 20 altre Regioni o Stati esteri. [Continua in basso]

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3620 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3579 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60360 (60036 guariti, 324 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 22944 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22893 in isolamento domiciliare); casi chiusi 84858 (83737 guariti, 1121 deceduti).

– Crotone: casi attivi 718 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 710 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41354 (41121 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3324 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3282 in isolamento domiciliare); casi chiusi 144576 (143787 guariti, 789 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 789 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 780 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39442 (39268 guariti, 174 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: «Oggi 237 positivi di cui 2 fuori regione e 2 guariti fuori regione». L’Asp di Cosenza comunica: «Oggi si registrano 442 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 441 unità e non di 442, in quanto è stato eliminato un caso erroneamente comunicato, in precedenza, come positivo da farmacia. Nel setting fuori regione si registrano 18 nuovi casi a domicilio e 1 guarito».

