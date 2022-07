A Briatico i contagi Covid risalgono, il sindaco Vallone ai cittadini: «Usate la mascherina»

«Volevo segnalare che da qualche settimana si registra una preoccupante ripresa dei contagi da Covid 19. Sul nostro territorio, purtroppo, sono molti i casi attivi. La diagnosi fai da te, molto spesso, non permette di seguire correttamente i pazienti sia dal punto di vista medico quanto dal punto di vista precauzionale. Il mio consiglio è quello di utilizzare a una maggiore attenzione nei luoghi di socializzazione ed anche negli ambienti al chiuso». A parlare, visibilmente preoccupato per l’incremento dei contagi da coronavirus, è il sindaco di Briatico Lidio Vallone, il quale si rivolge direttamente ai propri cittadini, al fine di fare un «maggiore uso delle mascherine» e per invitarli a consultare i «medici di famiglia. Anche i Centri Anticovid dell’Asp – aggiunge Lidio Vallone – sono attivi e pronti ad aiutarvi. Le diagnosi famigliari è opportuno che vengano segnalate agli organi sanitari preposti. Per ogni evenienza l’amministrazione comunale è sempre al vostro fianco». Detto questo, il primo cittadino non manca, poi, di chiedere «scusa per i vari disservizi derivanti dalla scarsità di acqua. Noi ce la stiamo mettendo tutta. La penuria d’acqua, purtroppo, è un fenomeno nazionale. Per questo siamo tutti penalizzati. A chi si appella al buon senso degli amministratori rispondo col dire che non è mai mancato. Sarebbe opportuno che ognuno facesse la propria parte: l’uso appropriato del prezioso liquido ed, ahimé, il suo pagamento, come per legge».