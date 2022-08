Covid, due anni di pandemia e Regione sprovvista del Piano di contrasto al virus

A confermarlo è il verbale dell’ultimo tavolo di verifica interministeriale che vigila sul piano di rientro sanitario calabrese. In un paio di righe è condensata la stroncatura. E non è l’unica

di Luana Costa



Due anni e tre commissari ad acta dopo l’inizio della pandemia, la Calabria è ancora sprovvista di un programma operativo utile al contenimento e al contrasto del Covid. A confermarlo è il verbale dell’ultimo tavolo di verifica interministeriale che vigila sul piano di rientro sanitario calabrese. In un paio di righe è condensata la stroncatura, non l’unica. [Continua in basso]

Piano covid

L’ultimo faccia a faccia tra i tecnici ministeriali e la struttura commissariale calabrese si è avuto nel maggio scorso e a quella data la Regione non aveva ancora trasmesso il decreto di adozione del programma operativo con il quale si sarebbero dovute recepire le osservazioni e le integrazioni richieste da Roma.

PanFlu

Ma non è l’unica contestazione, in tema di programmazione, proveniente dai due ministeri. Anche il piano di contrasto alla pandemia influenzale è finita nella lunga serie di inadempienze poiché ritenuta incompleta. Nello specifico, si tratta del piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale – il PanFlu 2021-2023 – che secondo i tecnici ministeriali risulta carente della mappatura dei servizi sanitari, una integrazione già richiesta in una fase di verifica preliminare lo scorso febbraio e non ancora pervenuta. «Tavolo e Comitato restano in attesa della documentazione richiesta e restano, altresì, in attesa di aggiornamenti sulle attività poste in attuazione del piano regionale» sentenziano lapidari.