All’ospedale di Nicotera riapre l’ambulatorio di Oculistica

Ancora novità per l’ospedale di Nicotera. Pronto a riaprire l’ambulatorio di Oculistica. La notizia viene diffusa tramite social dall’amministrazione comunale. Tramite la pagina Fb, infatti, il sindaco Giuseppe Marasco ha informato gli utenti del nuovo servizio: «Cresce ancora, per i cittadini dell’hinterland nicoterese, l’offerta di medicina specialistica ambulatoriale, infatti dopo l’apertura degli ambulatori di Ortopedia, Cardiologia, Dermatologia e Reumatologia, oggi ci è stato comunicato che, da lunedì, a Nicotera, sarà aperto l’ambulatorio di Oculistica». Si tratta di ulteriore passo in avanti per assicurare dei servizi sanitari ad un territorio che attende un cambio di rotta da diverso tempo. L’amministrazione rende infine noto che le visite saranno possibili due volte a settimana nelle giornate di lunedì e giovedì.