Emergenza Covid, l’Agenzia europea del farmaco: «Si prevede una nuova ondata»

In Europa si prevede una nuova ondata di contagi. Preoccupano, in particolare, le varianti che potrebbero emergere dopo Omicron 5. Riflettori puntati sulla Centaurus e sulla BA.4.6. «I dati raccolti dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, mostrano che nelle ultime settimane c’è stata una diminuzione nel numero complessivo di casi e morti Covid in Europa», è il quadro tracciato da Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il briefing periodico con la stampa. «Tuttavia, abbiamo bisogno di prepararci a una nuova ondata di infezioni, in linea con il trend seguito dal virus nei 2 anni passati. Omicron 5 (BA.5) è ancora la variante dominante che sta circolando in Europa, ma dobbiamo sempre stare all’erta su altre varianti. Per esempio, c’è la variante BA.4.6 che si sta diffondendo velocemente negli Stati Uniti ed è già stata rilevata in Europa e c’è anche la BA.2.75», battezzata Centaurus sui social, «che l’Ecdc sta monitorando come variante di preoccupazione».