Sanità Calabria, Regione e sindacati firmano l’intesa per stabilizzare i precari

Sottoscritto tra la Regione Calabria ed i sindacati del comparto e della Dirigenza area sanità il documento contenente le indicazioni per l’applicazione della legge in materia di personale precario. Lo riferisce una nota del Dipartimento Salute della Regione. «Il documento, che ripercorre in premessa le azioni messe in campo dalla Regione per il rafforzamento degli organici del Servizio sanitario regionale, individua specificamente i criteri di priorità per procedere alle stabilizzazioni del personale precario. Viene previsto, in particolare, – si legge ancora nella nota – che le Aziende pubblichino, entro 30 giorni dall’approvazione, da parte della Regione, dei Piani dei fabbisogni e dei Piani assunzionali, appositi avvisi, distinti per profilo professionale, in relazione ai propri fabbisogni, al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di partecipare alla procedura». [Continua in basso]

Nel corso dell’incontro, inoltre, condotto dal dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute, Iole Fantozzi, e dal dirigente del settore Personale e Professioni del Servizio sanitario regionale, Sabina Scordo, le parti «hanno condiviso la necessità che i temi del precariato regionale vengano affrontati attraverso un tavolo di confronto che veda il coinvolgimento dei commissari straordinari di tutte le Aziende e che verrà attivato già entro il mese di ottobre», conclude la nota.

