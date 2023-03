Incontro all’Asp sulla sanità vibonese, il Comitato “San Bruno”: «Tanti risultati ma nulla sulla casa di comunità»

Negli uffici della direzione generale dell’Asp di Vibo Valentia, alla presenza del commissario straordinario Giuseppe Giuliano, si è tenuto ieri un incontro sul tema della sanità provinciale. Il Comitato “San Bruno”, che ringrazia i promotori della riunione – l’ex direttore generale Rubens Curia, il presidente dell’associazione “Ali di Vibonesità” Peppe Sarlo e il dottor Soccorso Capomolla -, è stato presente per «sostenere il futuro della sanità locale e dell’ospedale serrese». Gli esponenti in una nota spiegano di aver ottenuto diversi risultati: «Un reparto di 10 posti letto di Geriatria con ulteriori 10 posti letto di ex lungodegenza in week surgery, l’assunzione di 5/6 medici in Chirurgia e dunque il miglioramento dell’attività delle sale operatorie anche grazie all’affiancamento di ulteriori anestesisti, che saranno anche in supporto al Pronto soccorso, un mammografo e una nuova tac da 256 strati». Prevista poi presso i locali dell’Area distrettuale un’unità complessa di cure primarie UCCP (figure multiprofessionali che erogano in coordinamento prestazioni assistenziali di Medicina generale h24). «La nostra lotta – puntualizzano gli esponenti del Comitato – continuerà finché non si riuscirà a spostare dal secondo piano l’allocazione della Casa della Comunità, ancora prevista in quei locali».

