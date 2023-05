Mileto, il Poliambulatorio dell’Asp ha finalmente il suo ecografo

Salvatore Pedullà

Il Poliambulatorio di Mileto ha finalmente il suo ecografo. Per l’arrivo nella struttura di pertinenza dell’Azienda sanitaria provinciale del prezioso strumento di diagnosi e prevenzione si erano mossi circa un anno fa, tra gli altri, il locale circolo del Partito democratico e un centinaio di cittadini, con tanto di sottoscrizione di petizione al riguardo. Nelle scorse ore, il sopraggiungere della bella notizia. «Finalmente – commenta con palese soddisfazione il segretario territoriale del Pd Salvatore Pedullà – siamo riusciti a vincere la nostra battaglia. Più volte negli scorsi mesi abbiamo fatto richiesta ai vertici dell’Asp numero 8 di Vibo Valentia di dotare il Poliambulatorio di Mileto di un servizio di ecografia. Esso rappresenta uno strumento importantissimo per abbreviare i lunghissimi tempi di attesa e, di conseguenza, per salvaguardare la salute delle persone che ne hanno effettivamente bisogno. L’arrivo dell’ecografo nella struttura sanitaria – aggiunge il segretario Dem – è oggi divenuto realtà. Adesso ci aspettiamo che la procedura vada avanti e che il commissario straordinario Giuseppe Giuliano e gli altri alti funzionari dell’Asp si adoperino per mettere al più presto in funzione il macchinario e, quindi, attivare finalmente il servizio a favore dei cittadini che hanno necessità di effettuare questo esame diagnostico».

L’arrivo dell’ecografo nel poliambulatorio miletese rappresenta, indubbiamente, una buona notizia per tutto il territorio e, di conseguenza, per il rispettivo bacino d’utenza. Un segnale positivo nei confronti di una struttura sanitaria strategica per tutto il Vibonese, tra l’altro nelle intenzioni dei vertici regionali destinata a divenire una Casa di comunità.

