Infermieri e oss “licenziati” dall’Asp di Vibo, confermato il rinnovo (fino a dicembre) di tutti i contratti

In merito alla paventata ipotesi della mancata proroga dei contratti di lavoro del personale infermieristico e oss prossimi alla scadenza, nella serata di ieri il salone di rappresentanza della Prefettura di Vibo Valentia ha ospitato la riunione indetta dal prefetto Grieco. Presenti i rappresentanti territoriali provinciali dei sindacati del comparto sanità (Fp Cgil, Cisl fp, Uil fpl, Nursing up, Nursind, Fials), il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il commissario prefettizio dell’Asp di Vibo Valentia Vincenzo Piscitelli, il dirigente del settore n. 1 del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria Sestito e la dirigente dell’Uo Risorse Umane dell’Asp di Vibo Valentia Manasia.

In particolare, le organizzazioni sindacali avevano chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico, volto all’individuazione di possibili soluzioni onde evitare il collasso dei servizi resi presso le strutture sanitarie dell’Asp di Vibo Valentia a seguito della scadenza dei contratti degli operatori.

L’incontro, specificano i sindacati, è stato improntato su di un clima di fattiva e sincera collaborazione, pur nel rispetto delle reciproche posizioni e ruoli: «Dopo un’attenta e articolata discussione in cui tutte le parti hanno espresso grande preoccupazione sia per i rischi per la salute pubblica che per il destino dei lavoratori, si è convenuto di prorogare i contratti in scadenza il 16 ed il 30 novembre prossimi, così come proposto dalle organizzazioni sindacali. Tali proroghe consentiranno agli Uffici dell’Asp affiancati dalla Struttura commissariale regionale di procedere alla elaborazione di precipui Piani di sviluppo aziendali volti a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori precari azzerando gli esuberi evidenziati dalla Regione Calabria», prosegue il comunicato.

«Tale azione sinergica Asp-Regione che si realizzerà sin da domani mattina, avrà come primo risultato a breve termine quello del rinnovo dei contratti in scadenza a novembre fino al 31 dicembre 2024. Il secondo risultato atteso ed auspicato da tutti sarà quello, una volta azzerati gli esuberi, di consentire la riapertura delle procedure di stabilizzazione degli Infermieri e degli oss in possesso dei requisiti previsti dalla legge e cioè 18 mesi di servizio, di cui almeno 6 nel periodo Covid».