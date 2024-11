Altri 14 bambini affetti da patologie neurochirurgiche visitati a Filadelfia dai medici del Gemelli di Roma: «Vengono da tutta la Calabria» – VIDEO

Sabato scorso i medici del Gemelli di Roma sono tornati a Filadelfia per una nuova giornata di visite gratuite a favore dei bambini calabresi affetti da patologie neurochirurgiche. L’iniziativa, denominata “GENE in movimento”, è promossa dalla Federazione Gene (un’organizzazione che riunisce genitori, neurochirurghi, neuroncologi e neuropsichiatri infantili) in collaborazione con il Comitato “Corri Filadelfia”, promotore della manifestazione podistica “Stracittadina”. Quest’ultima, che ogni anno richiama atleti e appassionati da ogni parte, supporta l’iniziativa mensile che offre visite neurochirurgiche pediatriche gratuite ai bambini e alle famiglie non soltanto calabresi ma del Sud Italia. Quest’anno, la “Stracittadina” ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Calabria, un importante riconoscimento che sottolinea l’impatto positivo dell’evento sulla comunità e premia la dedizione e la solidarietà che lo animano. Il ricavato annuo della manifestazione consente di offrire un supporto concreto alle famiglie di bambini affetti da problemi di salute che richiedono altissime competenze specifiche.

Durante la giornata del 23 novembre, il professor Gianpiero Tamburrini, primario del reparto di Neurochirurgia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma, ha effettuato visite gratuite a 14 bambini. Lo stesso si è detto poi soddisfatto della crescita della manifestazione e del sostegno della Regione Calabria: «L’iniziativa, partita in piccolo come ogni cosa nuova – ha spiegato – ha già raggiunto una grande espansione. Sabato abbiamo visitato 14 bambini provenienti da tutta la Calabria, molti dei quali avevano un reale bisogno del nostro aiuto. Sono molto felice che stia prendendo piede e che abbia ricevuto il riconoscimento ufficiale della Regione Calabria, che ringrazio per il supporto».

Era presente anche Camilla Zanetti, coordinatrice della Federazione GENE Onlus, che dal 2009 sostiene interamente il reparto di Neurochirurgia infantile del Gemelli, con l’intento di rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. «Negli ultimi anni – ha fatto sapere – ci siamo molto dedicati all’acquisto di strumenti operatori e di diagnostica innovativi, contribuendo all’umanizzazione del reparto e raccogliendo fondi per l’acquisto di un nuovo sistema ecografico per i tumori cerebrali infantili di cui siamo già dotati, anche se in attesa di estinguerne la spesa». Grazie a quanto realizzato attraverso la Stracittadina Filadelfiese, ha continuato Camilla Zanetti, «ogni 30/40 giorni possiamo effettuare le visite gratuite qui a Filadelfia per collegare un territorio che spesso può essere in difficoltà nel fornire delle visite specialistiche come quelle neurochirurgiche pediatriche». Intanto, è già attiva la raccolta natalizia 2024 per l’acquisto di un cuore GENE al costo di €10,00 che sarà interamente devoluto per completare il pagamento del sistema ecografico innovativo per i tumori cerebrali infantili.

Le prossime giornate di visite gratuite sono previste a gennaio 2025.