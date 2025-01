All’ospedale di Soriano nasce l’Aggregazione funzionale territoriale: medici e infermieri attivi h12

A piccoli passi si può arrivare lontano, con costanza e impegno. Da anni ormai il Comitato per l’Ospedale Alto Mesima si sta spendendo per la causa riguardante il nosocomio di Soriano Calabro il quale, da tempo ormai, risulta essere a mezzo servizio. Il Comitato però non si è mai arreso e insieme a cittadini attivi sul territorio ha continuato a chiedere di più.

Diversi sono stati i contatti con l’Asp di Vibo Valentia per analizzare e cercare di migliorare le carenze all’interno della struttura ospedaliera sorianese. L’impegno risulta lampante come dimostrano le diverse richieste avanzate nel tempo dallo stesso Comitato come, per esempio: un ambulatorio di ginecologia; l’attività di medici e infermieri h12 per la nascita dell’Aggregazione funzionale territoriale; ulteriori posti letto; sopperire alla carenza di Oss (operatore socio sanitario) nella sezione Rsa (residenza sanitaria assistenziale). E tutto, pian piano, sta dando i suoi frutti.

Intanto un altro piccolo traguardo da festeggiare è proprio l’inaugurazione dell’ambulatorio Aft che, dopo due anni di attesa, da domani sarà attivo. Medici di medicina generale garantiranno assistenza medica 12 ore al giorno, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, e saranno affiancati da un infermiere: «Si tratta di un’innovazione importantissima per il territorio – la nota d’orgoglio da parte del Comitato – e siamo orgogliosi che venga inaugurata proprio nella fascia dell’Altomesima».