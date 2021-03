Open day vaccini per gli over 80 e soggetti fragili del Vibonese: ecco come prenotarsi

L'appuntamento è per domenica 21 marzo al Palazzetto dello sport di Vibo. Analoga iniziativa è prevista per il personale docente nella giornata di mercoledì

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale nel Vibonese. Per la giornata di domani, 21 marzo, l’Asp ha organizzato un Vaccine Day rivolto a tutti gli over 80 e ai pazienti fragili della provincia. Questi ultimi dovranno presentarsi con specifica certificazione da parte del medico curante. L’appuntamento è al Palazzetto dello sport di Vibo Valentia, dalle ore 9 alle 18.

Per gli ultraottantenni è aperta un’apposita piattaforma per la registrazione (Clicca qui per accedervi).

Da martedì, per gli over 80 si riprenderà con il calendario redatto comune per comune con la quota del 25 per cento degli anziani aventi diritto al siero. Nella giornata di mercoledì un’analoga iniziativa di “open day vaccini” è prevista per il personale docente, sempre a Vibo Valentia.