Monterosso, al via le riprese del cortometraggio Amelia

Il film, interamente girato in dialetto calabrese, punta alla distribuzione nei massimi festival internazionali

Inizieranno venerdì e andranno avanti fino a mercoledì le riprese del cortometraggio “Amelia”, lavoro del regista Enzo Carone che verrà girato a Monterosso Calabro. Come spiegato dal professionista, l’opera narra la storia di una madre coraggio.

Moglie di ‘ndranghetista, la donna si trova a lottare con tutti i problemi che la situazione comporta. Il film, interamente girato in dialetto calabrese, sarà ricco di colpi di scena. Il cast tecnico sarà di alto livello e vanterà le maggiori personalità del panorama cinematografico calabrese, tra cui il direttore della fotografia, Demetrio Caracciolo, la costumista Manuela Capalbo, il fonico, Giuseppe Calabrò.

Di pari livello gli attori, tra i quali si annoverano Annalisa Insardà, Costantino Comito, Francesca Pecora e Max Barresi, quest’ultimo anche scenografo. La produzione è di Cine Film Calabria, in collaborazione con Adap Reggio Calabria e con il Comune di Monterosso Calabro. La pregevole caratura dell’opera, viene specificato in una nota stampa, fa sì che la stessa ambisca ad essere distribuita nei massimi festival internazionali. Monterosso Calabro offrirà la scena al lavoro: «Sarà un’opportunità, in tempo di Covid, per gli artisti e per l’economia del luogo, nonché per la conferma turistica del borgo» ha affermato il sindaco, Antonio Giacomo Lampasi. Infatti, in questo periodo di pandemia e di crisi, promuovere opere artistiche rappresenta una segnale di speranza.

Monterosso e l’arte – viene infine evidenziato nel comunicato – non si fermano, sono determinate a guardare avanti, a crescere ben oltre l’emergenza. Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-contagio: il cast sarà sottoposto a tampone dal dottor Antonio Talesa, responsabile Suem118 Calabria Centro, che metterà a disposizione gratuitamente la sua professionalità