Vibo, ancora rubinetti a secco in alcuni quartieri della città -Video

Un altro, l’ennesimo guasto alla condotta idrica sta creando nuovi disagi a Vibo Valentia. Interi quartieri con i rubinetti a secco da questa mattina per i lavori di riparazione di una perdita sulla condotta adduttrice dell’Alaco. Il guasto che si è verificato nel comune di Pizzoni, sarà riparato in giornata fa sapere la Sorical che ha interrotto l’erogazione nei comuni di Vibo, Sant’Onofrio, Gerocarne, Sorianello, Pizzoni e Stefanaconi.

Danni limitati dalla presenza in molte abitazioni delle cisterne, ma i disagi non mancano soprattutto per quelle attività come autolavaggi, bar, ristoranti e parrucchieri che non possono fare a meno del prezioso liquido. «Sono stato costretto ad acquistare l’acqua», dice il titolare di un autolavaggio che aggiunge: «Ieri ho dovuto chiudere l’attività». Un’emergenza che si ripresenta ogni anno a causa di una rete idrica colabrodo che necessita di urgenti interventi di ammodernamento