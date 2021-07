Vibo, il Consorzio di bonifica Tirreno Vibonese consegna strada al Comune

Giovedì 8 luglio il Consorzio di bonifica Tirreno Vibonese, rappresentato dal presidente Domenico Piccione, consegnerà ufficialmente al sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, la strada denominata “Cancello Rosso – località Candrilli” che partendo dal centro abitato del capoluogo arriva fino a Porto Salvo.

Lungo l’arteria il Consorzio ha realizzato una condotta idrica a scopo irriguo che consentirà un migliore utilizzo dei fondi agricoli circostanti. La strada, precedentemente sterrata e inagibile, in passato consentiva agli agricoltori delle zone marine di recarsi a piedi nel capoluogo per vendere i loro prodotti agricoli. Oggi, completamente asfaltata sarà fruibile non appena il Comune di Vibo provvederà a metterla in sicurezza per consentire il traffico veicolare. Alla consegna, prevista per le ore 17, saranno presenti autorità civili e militari.