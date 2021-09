Lunedì la nave-scuola “Vespucci” nel porto di Vibo Marina: ecco il programma

Arriverà nel pomeriggio di lunedi 20 settembre nel porto di Vibo Marina, proveniente da Taranto, la nave-scuola della marina Militare “Amerigo Vespucci”. Il maestoso veliero, ambasciatore dell’Italia nel mondo, che proprio quest’anno compie 90 anni, attraccherà alla banchina “Cortese” (Molo Rosso) e, al calar della sera, verrà illuminata con le luci del Tricolore, effetto che renderà ancora più suggestivo lo spettacolo offerto dalla “nave più bella del mondo”. Un nutrito programma di accoglienza è stato predisposto dal Comune, dalla Capitaneria di Porto e dall’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Meridionale e dello Ionio. Le iniziative in programma si concentreranno sulla banchina Fiume, la più vicina al centro abitato della cittadina. Sono previste iniziative a cura dell’Istituto “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina, che organizzerà un gazebo per sensibilizzare al rispetto dell’Ambiente, mentre la Pro loco allestirà una mostra fotografica su Porto Santa Venere. Seguirà un concerto di fisarmonicisti del Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Previste, inoltre, una show-cooking e una sfilata curata da Gerardo Sacco. Le iniziative in programma si concluderanno con un concerto del maestro Mimmo Cavallaro. [Continua in basso]

Un evento atteso da tempo e che non mancherà di attrarre centinaia di visitatori. Non è stata, tuttavia, prevista la possibilità di visitare la nave, che partirà nella nottata di lunedì facendo rotta verso Castellammare di Stabbia per rendere omaggio alla località in cui venne costruita e varata il 22 febbraio del 1931.