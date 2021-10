Al via i lavori per la metanizzazione delle frazioni costiere del comune di Vibo

Dopo circa dieci anni di richieste, promesse, proteste, proclami, reclami e firme di accordo, finalmente è stato avviato l’inizio dei lavori per la metanizzazione delle frazioni costiere del comune di Vibo – Vibo Marina, Porto Salvo, Longobardi -, che non erano ancora state raggiunte dalla rete del gas naturale. Il primo cantiere è stato aperto, da pochi giorni, lungo la via Parodi di Vibo Marina.

L’intervento, secondo il progetto presentato nel mese di maggio, richiederà a regime la posa di circa 25 km di nuove condotte che permetteranno di collegare alla rete del gas metano oltre 3.500 nuove utenze. Un’opera attesa da tempo e che verrà realizzata a cura della società Italgas. Tutte le utenze, secondo il progetto presentato nello scorso mese di maggio, saranno dotate di misuratori intelligenti di ultima generazione che consentiranno la lettura, in tempo reale, dei consumi.

Una svolta definita “storica” per i residenti e le attività delle località interessate. L’inizio dei lavori, programmato per il mese di maggio, era stato poi rinviato a dopo il periodo estivo al fine di non creare disagi in vista della stagione turistica. La fine dei lavori è stata prevista per la data del 30 settembre 2022.