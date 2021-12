Disabilità grave, nel Vibonese parte l’assistenza domiciliare: ecco chi può fare domanda

Pubblicato l’Avviso per la presentazione di istanze per la concessione di servizi socio-assistenziali a favore di persone con disabilità e delle famiglie che assistono e curano nel proprio domicilio persone in condizione di non autosufficienza per disabilità grave certificata, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale numero 1 di Vibo Valentia. La domanda di ammissione al servizio di assistenza domiciliare dovrà essere presentata entro il 12 dicembre 2021. Il Distretto socio-assistenziale numero 1 comprende 15 Comuni del Vibonese, di cui Vibo Valentia è l’ente capofila. Gli altri Comuni sono: Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, San Costantino Calabro, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi. La determina, che ha dato il disco verde alla pubblicazione del bando, è stata predisposta dalla responsabile dell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia, nonché dirigente del settore Politiche sociali-Welfare e Sanità di Palazzo Luigi Razza, Adriana Teti. [Continua in basso]

«Il presente avviso – si legge nel testo del bando – disciplina l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare a persone con disabilità grave, diretto da una parte a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti e, dall’altra, a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia, supportando la stessa nelle azioni quotidiane che coinvolgono la vita dell’assistito, attraverso progetti individuali personalizzati».

I destinatari dell’Avviso

Possono presentare domanda di accesso i soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti in condizione di gravità certificata, o loro familiare – tutore – amministratore di sostegno, altra persona munita di delega. Persone in condizione di handicap grave certificato, tale da richiedere assistenza permanente, continuativa e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale. Persone in stato di invalidità grave certificata. [Continua in basso]

«Entrambe le categorie di soggetti – viene specificato nell’Avviso pubblico – devono possedere i seguenti requisiti: residenza in uno dei Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale di Vibo Valentia; in caso di richiedenti stranieri: titolarità di permesso di soggiorno utile all’accesso alle prestazioni sociali; non essere beneficiari di altri servizi e interventi previsti da progetti similari di assistenza erogati da questo Ambito territoriale, dall’Azienda sanitaria provinciale, dai Comuni».

Tipologia degli interventi previsti

In aderenza alle Linee guida, i servizi domiciliari, mediante lo strumento del Piano assistenziale individualizzato, possono prevedere: assistenza per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere; accompagnamenti, anche motorizzati, per raggiungere luoghi di diagnosi e cura o per commissioni varie; prestazioni di aiuto domestico (aiuto per il governo della casa, per la preparazione e l’assunzione dei pasti, assistenza per la pulizia e l’igiene personale e dell’ambiente domestico e altro) assistenza di base e prestazioni para-infermieristiche di semplice attuazione in collegamento con il medico curante, e in stretta collaborazione con gli operatori adibiti ai servizi sanitari: aiuto nell’alzata e messa a letto; mobilizzazione; predisposizione e posizionamento di cuscini o altri accessori antidecubito; cambio pannolone al bisogno; controllo rigurgiti; controllo dell’alimentazione, del rispetto delle norme igieniche elementari e nell’assunzione e nel corretto uso dei farmaci. Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione: segretariato; accompagnamento ed accesso ai servizi; partecipazione ad attività ricreative-culturali del territorio o promosse da servizi comunali; interventi volti a favorire la socializzazione con il vicinato/ambienti di relazione significativa.



«Il servizio di assistenza domiciliare – è scritto ancora nell’Avviso – prevede l’impiego di operatori professionalmente competenti o dotati di esperienza in relazione alle specifiche prestazioni».