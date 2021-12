Vibo, il vescovo Nostro in visita all’ospedale per Natale

In occasione delle festività natalizie, lunedì 20 dicembre monsignor Attilio Nostro si recherà in visita all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Il vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea sarà accompagnato dal Commissario straordinario dell’Asp di Vibo Maria Bernardi e dal referente sanitario aziendale Antonio Talesa.

Alle ore 9 è previsto l’arrivo di monsignor Nostro nel nosocomio vibonese, con la visita ai reparti per il saluto ai degenti ed al personale in servizio. Alle ore 10, poi, celebrerà la santa messa nella cappella dell’ospedale.