L’ufficiale Paolo Fedele diventerà cittadino onorario di Zungri

L’Ufficiale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Paolo Fedele diventerà cittadino onorario di Zungri. È quanto comunica il sindaco del Comune vibonese, Franco Galati. La cerimonia si terrà il prossimo 2 gennaio nel santuario della Madonna della Neve di Zungri.



Nello scorso agosto, dopo un lungo periodo alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, Fedele aveva intrapreso il nuovo incarico presso la Direzione Marittima di Napoli. Senza però essere mai dimenticato nel Vibonese. Oggi, l’importante riconoscimento da parte del Comune di Zungri con la seguente motivazione: «Per il lodevole impegno umano e professionale nello svolgere la sua attività di “uomo di mare”, come esempio di vita ispirata ai valori della solidarietà umana nei confronti delle persone più deboli ed emarginate, per l’esemplare affezione verso la città di Zungri e la sua comunità testimoniata da iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città in tutti gli aspetti, socio-economici, artistici, storico-culturali, umani e religiosi».