Comune di Vibo, canoni di locazione: al via le domande per ottenere i contributi

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e l’assessore alle Politiche sociali Rosamaria Santacaterina rendono noto che è stato pubblicato sul portale del Comune il bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021, nell’ambito della legge 431/98, Fondo nazionale per il sostegno alla locazione.



«A partire da oggi – spiegano primo cittadino e assessore – e sino al prossimo 10 febbraio i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal bando. Le domande presentate entro il termine previsto daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco e subordinatamente alla liquidazione dei fondi da parte della Regione al Comune, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2021, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva». [Continua in basso]

Tante lo scorso anno le famiglie destinatarie del sostegno

Un bando che già lo scorso anno aveva visto attribuire il sostegno a ben 150 famiglie vibonesi. «Era da oltre un triennio prima dello scorso anno – sottolinea inoltre il sindaco – che non venivano attivate le procedure per corrispondere agli aventi diritto rilevanti somme da destinare al sostegno per il pagamento dei fitti abitativi, con grave danno proprio per le fasce più deboli e meno abbienti».

Si tratta di somme destinate dallo Stato alla Regione e dalle Regione alle amministrazioni comunali che hanno attivato il relativo bando nei modi e nei termini di legge. «Questo ulteriore aiuto economico – continuano gli amministratori – potrebbe dare una boccata di ossigeno alle tante famiglie bisognose che, avendone i requisiti e partecipando al bando, potrebbero vedersi riconosciute queste spettanze. Oltre al contributo ordinario, il bando intende fornire un aiuto a coloro che hanno subìto una riduzione reddituale a causa del Covid». [Continua in basso]

Come fare domanda e dove indirizzarla

L’avviso è rivolto a due tipologie di destinatari: “Tipologia A”, con contributo ordinario, e “Tipologia B”, per perdita di reddito Irpef in ragione dell’emergenza Covid-19. Le domande di richiesta di contributo dovranno essere compilate esclusivamente sugli appositi modelli di domanda scaricabili dalla home page del sito internet del Comune di Vibo Valentia all’indirizzo: www.comune.vibovalentia.vv.it, al link “Bandi e Avvisi”. Le domande di richiesta di contributo, unitamente agli allegati, dovranno pervenire a mano presso il protocollo generale o a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollocomunevibo@pec.it, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di scadenza del 10 febbraio 2022 indicato nell’avviso.