Vibo, la compagnia teatrale la Ribalta propone “Lo Strappo nel Cielo di Carta”

L’associazione culturale teatrale “La Ribalta” di Vibo Valentia propone al pubblico nazionale, la prima edizione del concorso “Lo strappo nel cielo di carta”, recuperabile anche sul sito internet: la-ribalta.jimdosite.com. Il desiderio di dare voce a chi spesso ne ha poca o addirittura per nulla attraverso presentazione di testi inediti e rappresentazioni in lingua italiana, di autori/autrici di nazionalità italiana che abbiano compiuto almeno 18 anni di età e che vedrà come exploit la serata finale, di esibizione e premiazione che si svolgerà a Vibo Valentia. Il concorso è stato voluto soprattutto da uno dei componenti della compagnia Antonio Fortuna, e ha trovato massima solidarietà, coinvolgimento e approvazione di tutta la compagnia, ormai presente sul territorio da oltre vent’anni, ovvero dal regista Rosario Gattuso, dagli attori tutti Francesco Graziano, Anna Vardè, Antonio Gattuso, Anna Portaro, Emilio Stagliano, Eleonora Rombolà, Maria Chiara Crupi e Giusi Fanelli anche quale presidente. [Continua in basso]

I dettagli del bando

Il bando prevede due categorie, quella dei Monologhi inediti, non ancora rappresentati alla data di scadenza del concorso, della durata minima di 4 minuti e massima di 12 minuti (tolleranza + 2 minuti) tema: “La bugia” (non sono ammesse gag), e quella dei Corti teatrali – da 2 a 4 attori della durata minima di 15 minuti e massima di 23 minuti (tolleranza + 2 minuti) tema libero. Ogni autore/autrice potrà partecipare a più categorie e con un massimo di un’opera per categoria (un testo per la sezione monologhi e un testo per la sezione corti teatrali). Il Bando scade il 20 febbraio 2022, scaricabile dal seguente link: https://la-ribalta.jimdosite.com/lo-strappo-nel-cielo-di carta/.





La giuria, composta dai componenti dell’associazione culturale La Ribalta, selezionerà le opere inviate entro la terza settimana di marzo 2022. Sulle pagine social e sul sito internet dell’associazione verranno pubblicati i testi e gli autori selezionati. Per la serata della finale sarà presente una giuria tecnica composta da operatori nel settore artistico e del settore (attori, promoter, direttori artistici, giornalisti, ecc.), nonché da eventuali esponenti di diverse realtà locali (sociali, scolastiche, ecc.) e da eventuali altri membri, sempre individuati dall’Associazione Culturale La Ribalta. La composizione definitiva della giuria tecnica sarà pubblicata sulle pagine social e sul sito internet dell’associazione. I parametri di giudizio per le opere originali saranno: testo; interpretazione e originalità. Verranno selezionati come finalisti: – 3 monologhi inediti (a tema “La Bugia”) – 3 corti teatrali inediti (a tema libero) verrà stabilita una data (periodo aprile / maggio 2022, salvo nuove comunicazioni relative alla situazione covid o per situazioni organizzative dell’Associazione) per la serata o le serate in cui si esibiranno i finalisti per assegnare i seguenti premi, alcuni anche in denaro. Ai monologhisti e alle compagnie teatrali che parteciperanno alla serata finale è riconosciuto un rimborso spese.

“Lo Strappo sul Cielo di Carta” inaugura la prima edizione con il 2022, e la presidente Giusi Fanelli, esprime «la massima soddisfazione e approvazione per questo progetto ambizioso e valido che vede come obiettivo quello di mettersi in gioco a livello nazionale soprattutto in questo momento storico in cui si ha l’acquisita consapevolezza della perdita da parte dell’uomo in generale e dei giovani più in particolare, dei valori su cui ciascuno ha fondato il proprio castello di sicurezze e il teatro, certamente, tanto l’attore quanto lo spettatore, ad evadere per ricercare e ritrovare nuovamente se stesso anche nella società».