Vibo, mare o collina? Sondaggio online per scegliere la foto per il cartello autostradale

L’Anas, su iniziativa del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha deciso di installare, presso lo svincolo dell’Autostrada del Mediterraneo, un cartellone stradale che indichi l’uscita per la Capitale Italiana del Libro 2021. Non ancora deciso, invece, quale dovrà essere la fotografia più idonea a rappresentare al meglio la città. Il primo cittadino ha allora deciso di lanciare un sondaggio online, al quale è possibile partecipare collegandosi alla pagina Facebook “Maria Limardo Sindaco” ed esprimere la propria scelta scrivendo 1- per Mare e 2 per Collina. [Continua in basso]

Il contest fotografico comprende due immagini sulle quali potrà essere espressa la propria scelta: la prima è una foto panoramica del porto di Vibo Marina, la seconda ha come oggetto il Castello della città capoluogo. L’iniziativa ha già fatto registrare una numerosa partecipazione di cittadini. Molti, come prevedibile, non si sono limitati ad esprimere la propria preferenza per una delle due foto, ma hanno anche aggiunto i loro commenti. Non pochi sono stati quelli che hanno espresso riserve e giudizi non positivi sulle due fotografie proposte per il sondaggio, osservando che si poteva fare di meglio. La maggioranza dei voti espressi sembra, al momento, propendere per la foto di mare, anche se in molti ritengono, per indicare la Capitale Italiana del Libro, più idonea la foto della città collinare. Non mancano, inoltre, quelli che, salomonicamente, propongono di far inserire entrambe le foto in quanto Vibo Valentia, a ragion veduta, è sia Collina che Mare.