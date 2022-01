Mileto, il Comune cerca personale per l’assistenza degli alunni con disabilità

Il Comune di Mileto rende noto in un avviso pubblico di aver avviato la selezione per reclutare personale da destinare al servizio di assistenza specialistico-educativa per studenti disabili frequentanti il locale istituto comprensivo.

L’obiettivo del servizio

L’obiettivo del servizio consiste nell’accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione degli studenti con handicap, acquisire maggiore autonomia personale, sviluppare dinamiche relazionali, acquisire consapevolezza corporea, migliorare il linguaggio e favorire la partecipazione degli alunni alla vista scolastica. Il servizio prevede supporto pratico finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia personale, la vita relazionale e la socializzazione. Il professionista, in tale contesto, dovrà collaborare con gli altri insegnanti per raggiungere gli obiettivi del piano di lavoro individuale e per la realizzazione delle attività di integrazione in ambito scolastico ed extra-scolastico.

Comprese nelle prestazioni l’assistenza durante uscite didattiche e eventualmente l’accompagnamento sui mezzi di trasporto.

I requisiti richiesti

Tra i requisiti richiesti, risulta fondamentale l’aver conseguito il titolo di studio per la figura di educatore: laurea in scienze dell’educazione e della formazione o laurea magistrale in scienze pedagogiche, programmazione e gestione servizi educativi, scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e titoli equipollenti.

Come presentare la domanda

La domanda dovrà essere presentata entro il 15 febbraio con pec, mezzo posta raccomandata o consegnata a mano presso il protocollo del Comune. Sulla busta e nell’oggetto dell’email specificare la dicitura bando selezione assistenza specialista alunni disabili anno scolastico 2020-2021.