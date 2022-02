Nicotera, nasce la Consulta giovanile per avvicinare i ragazzi alla vita cittadina

Dopo la Consulta comunale dei commercianti, a Nicotera arriva un altro organismo di partecipazione popolare: la Consulta giovanile, fortemente voluta dal consigliere comunale Valeria Caronte e pensato per coinvolgere nella vita cittadina appunto i più giovani. È stata istituita – informa una nota stampa del Comune – con formale regolamento nell’ultima seduta del civico consesso cittadino e sarà costituita da tutti i cittadini di età compresa tra i 15 e i 30 anni che vorranno aderirvi rispondendo al bando che l’amministrazione comunale indirà ogni anno. [Continua in basso]

I compiti della Consulta giovanile

La Consulta giovanile avrà come compiti quelli di: a) fornire indicazioni, pareri e proposte all’azione degli organi comunali sulla programmazione e la gestione delle scelte politiche ed amministrative riguardanti il mondo giovanile e le sue tematiche; b) concorrere alla realizzazione di attività, progetti e iniziative che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani nicoteresi; c) creare con l’amministrazione comunale una strategia d’informazione e di comunicazione, sulle tematiche riguardanti le esigenze e le istanze della comunità giovanile locale; d) promuovere rapporti con gli altri organi sovra-comunali nel settore delle politiche giovanili; e) promuovere le peculiarità del territorio cittadino, realizzando, in cooperazione con l’ente comunale, attività sociali, culturali, ricreative e di impegno civico; f) esprimersi riguardo ai temi della partecipazione popolare; g) attivarsi nella realizzazione di spazi e momenti di aggregazione giovanile; h) promuovere momenti di confronto con i vari organismi di partecipazione civica e la creazione di gruppi giovanili, nelle frazioni cittadine; i) esprimersi riguardo ai temi della mediazione e del disagio giovanile, proponendo azioni e definendo metodi tesi a prevenire e ad interpretare tali situazioni di disagio; l) svolgere attività d’indagine anche attraverso incontri, convegni, dibattiti, ricerche, per la conoscenza sulla condizione giovanile; m) definire azioni tese a stabilire un maggiore dialogo intergenerazionale; n) interagire col Servizio Informagiovani del Comune, se istituito.

Gli organi della Consulta

Organo motore della Consulta sarà il Consiglio direttivo che avrà le seguenti attribuzioni: 1) Formulare richieste, proposte e suggerimenti alla presidenza e al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale); 2) Portare a conoscenza degli organi comunali, le necessità espresse in seno alla consiglio direttivo stesso; 3) Convocare, pianificare, organizzare e gestire l’assemblea della Consulta che si terrà durante le due annuali Giornate della gioventù nicoterese; 4) Conferire alle commissioni permanenti, gli indirizzi per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione delle varie attività del nuovo organismo civico; 5) Curare il fondo comune, il blog, le pagine social e l’annuario della Consulta.

Il Consiglio sarà formato da un presidente, da un vice presidente e da un segretario e dai referenti delle otto commissioni permanenti istituite al fine di organizzare al meglio e razionalizzare la vita del nuovo organismo civico.

All’atto dell’adesione alla Consulta, ciascun iscritto, dovrà infatti obbligatoriamente indicare non più di due commissioni alle quali intende partecipare secondo le proprie attitudini o conoscenze. Le commissioni previste sono otto: Attività ambientali; Attività culturali e artistiche; Attività sportive e ricreative; Attività di impegno sociale; Legalità e senso civico; Rapporti con le Scuole; Rapporti con le Università; Comunicazione. Prevista anche la possibilità di dare vita a Gruppi di Lavoro con durata temporalmente definita.

Le assemblee della Consulta si terranno ogni anno, nelle due Giornate della gioventù nicoterese: la prima, a gennaio, per l’elezione del presidente, del vice presidente e del segretario della Consulta e per insediare le commissioni permanenti ed eventuali gruppi di lavoro, nonché redigere la programmazione delle attività per l’anno sociale; la seconda, a ottobre, e finalizzata ad un consuntivo delle attività tenutesi nel corso dell’anno sociale stesso.