Troppi casi Covid, a Soriano chiuse scuola elementare e media

Lo ha stabilito il sindaco con un provvedimento valido fino al 5 marzo. Non consentite feste in piazza in occasione del carnevale

Troppi casi Covid tra i bambini, scuole chiuse a Soriano Calabro. Lo ha disposto il sindaco Vincenzo Bartone precisando che il provvedimento sarà valido da oggi, primo marzo a sabato 5 marzo. Coinvolte tutte le classi della scuola elementare e della scuola media.

«In ragione della situazione epidemiologica degli ultimi giorni soprattutto tra i bambini, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale», precisano gli amministratori in un avviso pubblicato anche sui social. Il Comune invita inoltre i cittadini a indossare la mascherina, mantenere le distanze e non creare assembramenti: «In questi giorni di carnevale – si fa inoltre presente – non sono consentite feste a assembramenti in piazza e vi preghiamo di essere prudenti anche nei luoghi privati e in casa».