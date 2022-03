Guerra in Ucraina, gara di solidarietà anche a Vibo Marina e Santa Domenica – Video

di Saverio Caracciolo



Una gara di solidarietà che parte dal basso e coinvolge scuole, attività, associazioni. Nel Vibonese a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra si mobilitano anche gli istituti scolastici. E non solo. In particolare, il comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina, sotto la guida della dirigente scolastica Maria Salvia, ha raccolto mascherine e igienizzanti. In campo anche privati, come lo studio fotografico di Francesco Maduli, sito sempre a Vibo Marina che nei giorni scorsi ha lanciato un appello social e invitato i cittadini a promuovere aiuti con una raccolta di beni di prima necessità tra cui medicinali.

La risposta da parte della comunità vibonese non s’è fatta attendere e lo studio fotografico è stato utilizzato come punto di riferimento per le donazioni. I pacchi questo pomeriggio sono stati trasferiti a Santa Domenica di Ricadi, dove altri volontari hanno allestito un centro in grado di convogliare la solidarietà dell’intera provincia. L’obiettivo è quello di inviare, nella modalità più veloce possibile, tutto il materiale raccolto all’Ucraina.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">