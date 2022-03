Guerra in Ucraina, Lega Vibo avvia raccolta beni di prima necessità

A partire da domenica 6 marzo fino al 13 marzo prossimo la sede di corso Vittorio Emanuele III resterà aperta per accogliere beni da destinare alla popolazione in guerra

Una raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina è stata promossa dalla segreteria comunale della Lega Salvini di Vibo Valentia. A partire da domenica 6 marzo fino al 13 marzo prossimo la sede di corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30, per chiunque volesse donare medicinali, cibo o altri beni indispensabili.

La notizia viene riferita in una nota del partito nella quale si legge: «Invitiamo i cittadini a mobilitarsi a favore di una causa che deve vederci tutti uniti in uno sforzo collettivo teso a lenire le immani sofferenze che sta patendo il popolo ucraino in questo terribile momento della storia».