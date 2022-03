Spilinga: Comune, Prociv “Augustus” e associazioni insieme per il popolo ucraino

Tutti in campo a sostegno del popolo ucraino. Tre giorni di raccolta di beni di prima necessità. Parte anche nel territorio comunale di Spilinga, promossa dall’amministrazione comunale, la raccolta di prodotti di prima necessità a favore della popolazione ucraina, colpita dalla tragedia della guerra. Tutti insieme nell’impegno organizzativo, il Comune di Spilinga, la Prociv “Augustus”, le associazioni locali “Pro Spilinga” e “Icre” saranno impegnati per tre giornate con i propri volontari. La raccolta, che ha preso il via stamattina, è aperta a Spilinga nel Salone della scuola elementare e proseguirà anche nelle giornate di domani, domenica 13, e lunedì 14 marzo, dalle ore 15 alle 18. Chi vorrà, troverà uno sportello dove vengono raccolti beni di qualsiasi natura. Tra i prodotti richiesti: alimentari, coperte, detergenti, abbigliamento, medicinali e altro.