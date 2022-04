Vibo, dopo la sentenza del Tar è arrivato il “Progetto di Vita” per Giovanni Paolo

Qualche mese fa la nostra redazione si è occupata di una vicenda particolarmente delicata, che in primis riguarda i diritti di un bambino di 11 anni, e poi – soprattutto – le inadempienze del Comune in cui vive e dell’Asp che lo avrebbe dovuto seguire adeguatamente. Il Comune e l’Asp in questione sono quelli di Vibo Valentia, e il bambino è Giovanni Paolo, che ha avuto la fortuna di nascere e crescere in una famiglia che lo ama e che lo protegge a qualsiasi costo. Giovanni Paolo è un bambino con autismo, che, come spiega Enrico Mignolo (padre del bambino), è «una condizione esistenziale che necessita di un supporto per lo sviluppo e per la partecipazione vera, concreta e produttiva nella vita sociale del contesto della sua città». [Continua in basso]

A gennaio scorso, a seguito di ricorso proposto dalla famiglia di Giovanni contro l’inadempienza del Comune di Vibo Valentia, il Tar di Catanzaro ha condannato l’ente che «da oltre 2 anni e mezzo, è inadempiente nella predisposizione e realizzazione di un Progetto di Vita, (richiesto ai sensi dell’art. 14 della Legge nazionale 328/2000 e dell’art. 6 della Legge Regionale 23/2003), per un minore con disturbo dello spettro autistico».

Nella sentenza, il Tribunale amministrativo, aveva infatti rimarcato il comportamento censurabile dell’Ente che, per oltre due anni e mezzo, ha sistematicamente rinviato alle responsabilità esclusiva di altri enti (Regione, Scuole e Asp) ciò che invece è un suo, proprio obbligo di legge. Per tutta la famiglia di Giovanni sono stati anni duri, ma adesso inizia una nuova pagina di storia della loro vita. Il “Progetto di Vita” predisposto per il bambino è infatti finalmente pronto: i suoi genitori hanno ottenuto quello che spettava al figlio già da parecchio tempo. Undici anni di vita senza alcun supporto dal proprio Comune e dall’azienda sanitaria sono tanti, troppi. Perché sono anni in cui due genitori – e chissà quanti altri – hanno sperato, lottato, richiesto, supplicato un aiuto per un bambino che è nato con una condizione particolare, che non ha scelto di avere, ma con cui, dignitosamente, ha voluto – e vuole tutti i giorni – essere in grado di convivere. Anni in cui, come si evince dalla stessa sentenza, i suoi diritti essenziali sono stati calpestati da indifferenza e superficialità, da rinvii ingiustificati e dall’assenza di responsabilità. [Continua in basso]