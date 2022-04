“Italia avventura”, il format tv che racconterà Tropea: «Luogo fra i più belli al mondo» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Presentato, nel corso di una conferenza stampa, il format televisivo nazionale “Italia avventura” che farà tappa a Tropea. Si tratta di una produzione della società cosentina Orizzonti Calabri, le cui riprese inizieranno a giugno, rilanciato sui canali di 9 circuiti televisivi nazionali tra cui quelli del network LaC esclusivista per la diffusione in Calabria sul digitale terrestre sul canale 11 e in Italia sui canali satellitari TvSat canale 411 e Sky canale 820 che metterà a disposizione tutte le piattaforme, anche quelle social. [Continua in basso]

«Proporremo una Tropea inedita e misteriosa – ha spiegato il regista Luigi Simone Vaneziano – in linea con l’obiettivo di valorizzare le bellezze di un territorio che è fra i più belli al mondo». Salvo Grasso, manager della “Esse Turismo”, ha anticipato la chiave del programma «che è uno show itinerante che esalta le bellezze dei borghi e delle cittadine dove arrivano delle ragazze a bordo di auto che serviranno a coniugare l’idea del viaggio e del turismo».

Il sindaco Giovanni Macrì, proseguendo nell’investimento amministrativo favorevole ad una nuova visione del marketing territoriale, ha definito «sempre da scoprire Tropea, con curiosità e notizie intorno a delle bellezze che non finiscono mai di stupire». All’attesa per il Festival della cipolla-Tropea Experience, dal 29 aprile al primo maggio, si aggiunge ora la curiosità per un’altra scommessa, questa volta televisiva. [Continua in basso]