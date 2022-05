Festa a San Costantino Calabro per i 100 anni di Concetta Loscrì. La “nonnina” ha raggiunto la ragguardevole età del secolo di vita dopo un’intera esistenza trascorsa tra i campi, a svolgere il duro lavoro di contadina e di raccoglitrice di olive. Senza tuttavia disdegnare, ancora oggi, il buon bicchiere di vino. E, forse, è proprio questo il segreto della sua longevità. Nelle scorse ore la “nonnina” ha ricevuto la visita e gli auguri del sindaco Nicola Derito e del parroco don Francesco Sicari, i quali l’hanno omaggiata con una targa donatale dall’amministrazione comunale.



«Il suo – ha sottolineato nell’occasione il primo cittadino di San Costantino – è stato un cammino lungo, ricco di esperienza, di duro lavoro da bracciante agricola e di ricordi. Ha attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia, vivendo gli anni della seconda guerra mondiale, conoscendone le brutture e le sofferenze. Con la sua semplicità e il suo trascorso fatto di sacrifici, rimane ancora oggi un esempio di vita per tutti noi, soprattutto per le nuove generazioni».



Parole di profondo affetto e di elogio anche da parte di don Sicari. Concetta non si è mai sposata. Una vita da “signorina”, quindi, la sua. A darle sollievo, nei momenti duri che si è trovata costretta ad affrontare nel corso del suo lungo cammino terreno, la sua grande fede cristiana e l’affetto dei parenti, che da anni si stanno occupando di lei con grande dedizione e assoluto rispetto della persona, senza farle mancare nulla. Nella sua famiglia, tra l’altro, ci deve essere un gene di lunga vita, se è vero che la sorella più grande, Peppina, è morta alla ragguardevole età dei 104 anni. Come ogni buon compleanno che si rispetti, zia Concetta è stata festeggiata dai parenti con un pranzo in un ristorante del luogo e con gli immancabili taglio della torta e spegnimento delle candeline.