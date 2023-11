San Costantino Calabro, in programma l’incontro su “Terremoti: dalla prevenzione ai rischi”

“I terremoti: dalla prevenzione ai rischi”. Questi il titolo e il tema del convegno di cui si parlerà domani 18 novembre a San Costantino Calabro. L’incontro pubblico si terrà, a partire dalle ore 16, all’interno della sala consiliare dell’ex palazzo municipale. Ad organizzarlo è la locale associazione “Disabili senza barriere”, in collaborazione con l’amministrazione comunale. «I terremoti – si legge nella locandina di presentazione dell’evento – hanno un impatto drammatico sulla vita delle persone, sull’economia dei territori e sul nostro straordinario patrimonio culturale. Numerosi sono gli eventi sismici che hanno interessato il territorio calabrese, in particolare i terremoti del 1783, del 1905 e del 1908. Una risposta efficace ai futuri grandi terremoti, sia in termini di prevenzione che di educazione al rischio sismico è improcrastinabile». Al convegno “I terremoti: dalla prevenzione ai rischi” interverranno il presidente di “Disabili senza barriere”, Rocco Deluca, il geologo, Gennaro Fresca, l’ingegnere civile, Rocco Denami, l’archeologo, Fabio Lico, l’esponente del direttivo dell’associazione culturale “Accademia Milesia”, Francesco Valente, il sindaco di San Costantino Calabro, Nicola Derito, e la guida della locale comunità parrocchiale, don Oreste Borelli. Al termine dell’incontro tutti i presenti potranno visitare l’interessante “Mostra fotodocumentaria sul terremoto dell’8 settembre 1905”, curata all’interno dell’ex palazzo municipale dal professore Francesco Pugliese.

LEGGI ANCHE: Inarch premia l’architetto Schiavello con il progetto del Museo del Terremoto di

Soriano “Fotografie in cantiere”, mostra sulla Certosa di Serra San Bruno dopo il terremoto – Video

Terremoti e non solo, a Vibo il Piano di protezione civile c’è ma (ancora) non si vede: «Lo stiamo aggiornando» – Video