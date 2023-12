San Costantino Calabro, cimitero al buio: rubato il contatore della luce

Indagini da parte dei carabinieri della Stazione di San Costantino Calabro per far luce su un furto avvenuto nel cimitero del paese. Ignoti malviventi, favoriti dall’oscurità, sono riusciti a smontare e rubare il contatore della luce. Il risultato è che l’intero cimitero e tutte le cappelle sono rimaste per qualche giorno totalmente al buio. Ad accorgersi dell’accaduto è stato uno degli impiegati comunali il quale con non poca sorpresa si è ritrovato con il contatore dell’energia elettrica del cimitero smontato e rubato. Da qui la denuncia ai carabinieri mentre dell’accaduto è stato informato anche il sindaco di San Costantino Calabro. Il furto ha suscitato indignazione e sconcerto tra i cittadini, costretti a dover fare ora i conti per qualche giorno – sino al ripristino odierno dell’illuminazione – con un cimitero dove riposano i propri cari rimasto completamente al buio.

