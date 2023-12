Risse in due locali di Vibo e Soriano, il questore sospende la licenza per 15 giorni

Il Questore di Vibo Valentia, nel quadro delle attività dirette a prevenire l’insorgere di turbative per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione della licenza per due esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, situati a Vibo Valentia e a Soriano Calabro. In quest’ultimo caso il provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’attività commerciale è stato emesso dai Carabinieri della locale Stazione dopo la rissa avvenuta la notte di Natale all’interno del bar. A seguito della lite è stata organizzata una spedizione punitiva, all’indirizzo di un venticinquenne ferito con un colpo di arma da fuoco.

Dalle successive attività di controllo dei militari dell’arma è emersa l’assidua frequentazione del locale da parte di più soggetti gravati da precedenti di polizia. Nell’ambito delle stesse attività è stato notificato analogo provvedimento in uno dei locali della movida vibonese. Alla base della sospensione di 15 giorni una rissa avvenuta, nella notte del 23 dicembre che ha coinvolto diverse persone. Anche in questo caso i militari hanno riscontrato la frequentazione nel locale, di persone gravate da diversi precedenti di polizia.