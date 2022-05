Tropea verso la conquista della sua terza Bandiera blu: attesa per la cerimonia

Manca ormai una manciata di giorni all’assegnazione delle Bandiere blu per l’anno 2022: il 10 maggio, infatti, la Fee Italia (Foundation for Environmental Education) terrà la cerimonia di consegna in diretta facebook. Cerimonia a cui il Comune di Tropea è stato invitato a partecipare. A comunicarlo, soddisfatta, è la stessa amministrazione comunale: «La città di Tropea, anche per il 2022, è stata invitata per il terzo anno consecutivo alla conferenza stampa di presentazione delle Bandiere Blu 2022 il che lascia presagire ad una riconferma per la prossima stagione balneare del prestigioso certificato di qualità». [Continua in basso]

Tropea dunque sarebbe vicina alla conquista della sua terza Bandiera blu, dopo quelle del 2020 e del 2021. Un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a quelle località marittime che si distinguono per una gestione sostenibile del territorio e in particolare per la qualità delle acque, la pulizia delle spiagge e i servizi offerti. Le Bandiera blu nacque nel lontano 1987 e ad oggi viene assegnata in ben 49 Paesi in tutto il mondo, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’Onu: Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo).

L’anno scorso in Calabria erano state 15 le località premiate con la Bandiera blu. In provincia di Vibo Valentia solo Tropea, e poi: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana, Cirò Marina, Melissa, Sellia Marina, Soverato, Roccella Jonica, Siderno.

