Parghelia avrà la sua piazza intitolata al giudice Antonino Scopelliti – Video

il sindaco Antonio Landro ha annunciato l'intitolazione di una via all'eroe della legalità che ha donato la vita per la giustizia

«Località Marina la Grazia, sarà intitolata al giudice Antonino Scopelliti. La giunta comunale ha deliberato ed entro metà giugno scopriremo la targa nel corso di una solenne cerimonia». E così Parghelia avrà una piazza dedicata ad Antonino Scopelliti. L’annuncio del primo cittadino Antonio Landro, giunge nel corso di un incontro sui testimoni di speranza, proprio come il magistrato, eroe della legalità che ha donato la vita per la giustizia. [Continua in basso]

Al dibattito, moderato dalla giornalista Tiziana Bagnato e promosso dal Comune di Parghelia, dal Rotaract di Tropea e dall’Ordine degli avvocati, ha partecipato il procuratore di Vibo Camillo Falvo che ha parlato dell’importanza dei linguaggi: «Così come la mafia utilizza una sua simbologia, anche la lotta alla ‘ndrangheta deve vivere di simbologia. È importante ciò che ha fatto il comune di Parghelia perché la lotta alla criminalità organizzata si fa anche attraverso questi segnali. L’intitolazione di una piazza ad un magistrato come Scopelliti è importantissima – prosegue Falvo -. Scopelliti ha reso la sua vita una missione contro la criminalità organizzata ed è morto per questo. Nei racconti dei collaboratori di giustizia è emerso come hanno provato a corromperlo in ogni modo e lui ha sempre resistito».

Un pensiero condiviso dal avvocato Giovanna Fronte, legale di fiducia di alcune vittime della ‘ndrangheta. Ha espresso cordoglio per il luogotenente della finanza che ha compiuto un gesto estremo nel giorno in cui doveva essere controesaminato dagli avvocati degli imputati nel processo Petrolmafie: «Non mostrava segni di stanchezza, era lucido, granitico, la sua morte lascia un enorme punto interrogativo. Il maresciallo – ha spiegato la penalista – era un testimone. Un termine che a volte viene utilizzato in modo inappropriato. Anche le persone che si presentano dinanzi al tribunale per riferire fatti dei quali sono conoscenza per servire la giustizia sono testimoni».